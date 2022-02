Roger Federer non si arrende | ' Tornerò a giocare' Ecco quando

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo due anni di stop,vuole tornare a. A maggio saprà se potrà continuare aa tennis. Mentre Rafa Nadal , amico e rivale di sempre, lo ha superato per numero di Slam ...

Dopo due anni di stop,vuole tornare a giocare. A maggio saprà se potrà continuare a giocare a tennis. Mentre Rafa Nadal , amico e rivale di sempre, lo ha superato per numero di Slam vinti con la vittoria agli ...... non più di quanto lo sia dio di Novak Djokovic. Piuttosto, il problema è proprio del tennis maschile, di chi lo copre, di chi lo segue e di chi lo commercializza: una panoplia di ...Dopo due anni di stop, Roger Federer vuole tornare a giocare. A maggio saprà se potrà continuare a giocare a tennis. Mentre Rafa Nadal, amico e rivale di sempre, lo ha superato per numero di Slam ...I due ripercorreranno le orme di Roger Federer che nel 2008, nello stesso stadio, ebbe l’onore di “aprire” i Giochi estivi. La Holdener è la prima sciatrice alla quale è stato concesso l’onore di ...