Pillola Paxlovid anti Covid | 800 confezioni in arrivo in Toscana

Agenzia_Ansa : Figliuolo: 'Da domani le prime consegne alle Regioni della pillola anticovid Paxlovid' #ANSA - TgLa7 : #Covid: Figliuolo, da domani prime consegne Paxlovid 11.200 trattamenti con pillola Pfizer a regioni - Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - CarmelinaCarmi : RT @DomaniGiornale: Da domani inizierà la distribuzione alle regioni e alle province autonome dell’antivirale Paxlovid, la pillola anti Cov… - misiagentiles : RT @DomaniGiornale: Da domani inizierà la distribuzione alle regioni e alle province autonome dell’antivirale Paxlovid, la pillola anti Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Pillola Paxlovid

La prima tranche di 800 confezioni monodose di, laPfizer anti - Covid da prendere a casa, arriverà in Toscana nella giornata di domani, venerdì 4 febbraio, al centro di stoccaggio del Meyer . Il nuovo antivirale sarà solo per le ...La struttura del commissario per l'emergenza Covid Figliuolo sta per iniziare la distribuzione alle Regioni e alle Province autonome del, laper la terapia del Covid prodotta da Pfizer e da assumere a casa. In questa prima fase saranno consegnati 11.200 trattamenti ma l'accordo sottoscritto da Figliuolo con l'azienda ...Firenze, 3 febbraio 2022 - La prima tranche di 800 confezioni monodose di Paxlovid, la pillola Pfizer anti-Covid da prendere a casa, arriverà in Toscana nella giornata di domani, venerdì 4 febbraio, ...CAGLIARI. È in arrivo anche in Sardegna il nuovo anti-virale “Paxlovid” della casa farmaceutica Pfizer. I primi 113 trattamenti completi del farmaco a uso orale, autorizzato dall’Aifa per le cure ...