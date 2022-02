Ostia | 46enne scompare nel nulla I familiari | “Le avevano svaligiato casa”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 3 febbraio 2022)– Sembra svanita nelChiara Mercuri, 46 anni, di cui non si hanno più notizie dal 14 gennaio. A denunciarne la scomparsa è stata la cugina, Cristina, che ieri sera è stata ospite della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”. Chiara, ha spiegato la parente, si è allontanata dall’albergo Ping Pong, sul lungomare di, dove soggiornava dal 1 gennaio, quando qualcuno avevala suadi corso Duca di Genova. Non è chiaro, però, se si sia trattato di un furto: per i parenti, potrebbe essersi trattato anche di un trasloco. Stando alle testimonianze dei residenti della palazzina, tre persone si sarebbero presentate con un furgone e avrebbero portato via tutti i mobili presenti in, nonché il cellulare e i documenti della donna. La, ...