Oroscopo 3 febbraio 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La luna in Pesci crea una connessione utile con Urano elettrico in Toro alle 00:30, ispirandoci a sperimentare qualcosa di nuovo. La luna si collega con la dolce Venere in Capricorno all’01:35, creando un’atmosfera affettuosa. Siamo in uno stato d’animo sognante e fantasioso mentre la luna incontra il mistico Nettuno in Pesci alle 18:54. Mercurio

Advertising

GazzettinoL : Oroscopo di oggi Giovedi 3 Febbraio 2022 - GazzettinoL : Il manto erboso dell’Ippodromo Caprilli argomento di tesi di un Master universitari - zazoomblog : Oroscopo Ariete di oggi 3 e domani 4 febbraio - #Oroscopo #Ariete #domani #febbraio - infoitcultura : Oroscopo Branko: le previsioni per domani 4 febbraio 2022 - zazoomblog : Oroscopo Acquario di oggi 3 e domani 4 febbraio - #Oroscopo #Acquario #domani #febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Oroscopo febbraio

del giorno e domani, Paolo Fox: le previsioni del 3 e 4Ecco l'di Paolo Fox del giorno e domani secondo le sue previsioni astrali del 3 e 4tratte in parte dal settimanale DiPiù Tv , partendo dai primi quattro segni dello ...dell'amore: scopri seè il mese del tuo cuore Ariete " Finalmente aria nuova e limpida nel vostro cielo del 2022: le stelle vi strizzano l'occhio e vi regalano ottime occasioni per ...Ecco l’oroscopo di Paolo Fox del giorno e domani secondo le sue previsioni astrali del 3 e 4 febbraio tratte in parte dal settimanale DiPiù Tv, partendo dai primi quattro segni dello zodiaco, come ...Le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox si concentrano sui segni di Terra per il consueto appuntamento su Radio Latte e Miele. Ecco cosa riserverà la giornata odierna, giovedì 3 febbraio 2022, per i ...