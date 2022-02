“Ora posso dirlo”. Natalia Titova, cinque anni dopo la verità sull’addio a Amici. E sono in molti a tremare (Di giovedì 3 febbraio 2022) cinque anni dopo Natalia Titova confessa il motivo del suo addio a Amici. La ballerina, 47 anni, lo ha fatto dalle colonne del settimanale Nuovo. sono stati anni difficili per la compagna di Massimiliano Rosolio che a causa di una forma di osteomielite che l’ha costretta a cambiare i suoi programmi di vita. L’osteomielite è un processo infettivo che interessa simultaneamente le ossa ed il midollo osseo. L’infezione è sostenuta da batteri che inducono la produzione di pus, come stafilococchi e streptococchi. Un malattia con la quale Natalia Titova ha imparato a convivere ma che non è la causa del suo addio ad Amici. “Amici è un programma che non è riuscito a ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)confessa il motivo del suo addio a. La ballerina, 47, lo ha fatto dalle colonne del settimanale Nuovo.statidifficili per la compagna di Massimiliano Rosolio che a causa di una forma di osteomielite che l’ha costretta a cambiare i suoi programmi di vita. L’osteomielite è un processo infettivo che interessa simultaneamente le ossa ed il midollo osseo. L’infezione è sostenuta da batteri che inducono la produzione di pus, come stafilococchi e streptococchi. Un malattia con la qualeha imparato a convivere ma che non è la causa del suo addio ad. “è un programma che non è riuscito a ...

