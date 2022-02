Omicidio di Rosa Alfieri | la confessione di Elpidio D' Ambra | Chiedo scusa alla famiglia

Advertising

ilriformista : Il killer di Rosa Alfieri ha confessato l’omicidio della 23enne ma ha negato le violenze: Elpidio incastrato anche… - Informa_Press : Svolta nelle #indagini, il 31enne ha confessato ?? - chiarabarbagli : RT @LelaDipi: 'C'erano voci nella mia testa che mi dicevano di ucciderla'. Così Elpidio D'Ambra, il 31enne che ha confessato l'omicidio di… - DigitaleIl : Rosa Alfieri uccisa a Grumo Nevano: chi è il killer ricercato per l’omicidio - PupiaTv : Omicidio Grumo Nevano, il killer di Rosa Alfieri: “Ho sentito delle voci nella mia testa e l’ho uccisa”… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Rosa

Arrestato il vicino di casa La ricostruzione dell': trappola mortale Accusa divolontario Chi è Elpidio D'Ambra il presunto femminicida La cattura e il pianto liberatorio ..."Ho sentito delle voci nella mia testa, e l'ho uccisa". Parole che Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l'della 24enneAlfieri, trovata senza vita nell'abitazione di Grumo Nevano dove l'uomo viveva, ha reso davanti agli investigatori nel corso dell'interrogatorio alla presenza al sostituto ...Il 31enne Elpidio D'Ambra ha confessato di aver strangolato Rosa Alfieri dopo aver sentito "voci nella mia ... Durante l'interrogatorio al Commissariato di Bagnoli, il 31enne, fermato per l'omicidio ...“Ho sentito delle voci nella mia testa, e l’ho uccisa”. Parole che Elpidio D’Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri a Napoli per l’omicidio della 24enne Rosa Alfieri, trovata senza vita ...