Milan, Tomori fa progressi: il suo rientro si avvicina | VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Fikayo Tomori, difensore del Milan, migliora sempre di più dopo l'operazione al menisco mediale del ginocchio sinistro subita lo scorso 14 gennaio. È già in campo ad allenarsi con il pallone! Il suo rientro si avvicina: giocherà nel derby? Il...

