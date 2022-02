Michelle Hunziker si sveglia con un brano di Sanremo nella testa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Michelle Hunziker conosce tutte le emozioni del festival di Sanremo ma quest’anno lo guarda da casa e come tutti il giorno dopo ha già una canzone nella testa. Alla conduttrice e showgirl è tornato il suo meraviglioso sorriso, non si fa abbattere da questo periodo per lei molto difficile, anzi trova una buona dose di allegria nelle canzoni di Sanremo 2022. Ed è un con un brano in particolare che questa mattina si è svegliata. Le riunioni di lavoro, la piccola Celeste in Dad ma Michelle Hunziker inizia la sua giornata con un balletto, si lascia trasportare dalle note di Apri tutte le porte, la canzone di Gianni Morandi. E’ il suo buongiorno a tutti e a se stessa con un pieno di buon umore. Se Gianni la fa ballare e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022)conosce tutte le emozioni del festival dima quest’anno lo guarda da casa e come tutti il giorno dopo ha già una canzone. Alla conduttrice e showgirl è tornato il suo meraviglioso sorriso, non si fa abbattere da questo periodo per lei molto difficile, anzi trova una buona dose di allegria nelle canzoni di2022. Ed è un con unin particolare che questa mattina si èta. Le riunioni di lavoro, la piccola Celeste in Dad mainizia la sua giornata con un balletto, si lascia trasportare dalle note di Apri tutte le porte, la canzone di Gianni Morandi. E’ il suo buongiorno a tutti e a se stessa con un pieno di buon umore. Se Gianni la fa ballare e ...

