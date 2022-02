Mattarella | standing ovation unanime per medici - forze ordine

Advertising

Agenzia_Ansa : QUIRINALE | 'Consentitemi di rendere omaggio a Monica Vitti grande protagonista della vita culturale del nostro pae… - smenichini : I tempi veloci delle decisioni non possono più portare alla compressione dei tempi del vaglio parlamentare (standin… - Agenzia_Ansa : QUIRINALE | Mattarella: 'Inaccettabile la violenza sulle donne, così come le morti sul lavoro. Mai più tragedie co… - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: QUIRINALE | 'Consentitemi di rendere omaggio a Monica Vitti grande protagonista della vita culturale del nostro paese'. C… - lacordacura : #Giuramento #Mattarella un polpettone di pensieri scontati adatto all'apprezzamento e al plauso di una platea di in… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella standing

Agenzia ANSA

Unaovation unanime dell'Aula della Camera ha sottolineato il passaggio in cui il presidenteha parato dell'esempio di medici, sanitari e forze dell'Ordine. Le attese degli ...All'ingresso in Aula,è stato accolto da un lunghissimo applauso e dallaovation dei parlamentari di tutti i gruppi. In contemporanea al giuramento, sono partiti i 21 colpi di ...(Agenzia Vista) Roma, 03 febbraio 2022 Il Giuramento del Capo dello Stato Sergio Mattarella alla Camera e la standing ovation dell'Aula per ...Standing ovations anche durante alcuni passaggi, tra i quali il momento in cui ha ricordato la scomparsa Monica Vitti, oppure Lorenzo Parelli, il diciottenne morto in fabbrica durante l’alternanza ...