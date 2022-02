Mattarella,italiani che soffrono aspettano sostegno (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli: di ogni età, di ogni Regione, di ogni condizione sociale, di ogni orientamento politico. E, in particolare, a ...

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età,… - Radio1Rai : ??#Giuramento #Mattarella “Il mio pensiero rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni… - pdnetwork : Grazie Presidente #Mattarella per aver scelto con responsabilità di mettersi nuovamente al servizio degli italiani.… - calvi1956 : RT @Quirinale: #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni… - Capobianco2005C : RT @Quirinale: #Mattarella: Il mio pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani: di ogni età, di ogni… -