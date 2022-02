L’ex Juventus pronto a sbarcare in MLS: c’è l’accordo! (Di giovedì 3 febbraio 2022) È già ai titoli di coda l’avventura di Douglas Costa con il Gremio. Il brasiliano infatti è pronto a firmare con i Los Angeles Galaxy, in accordo con quanto riportato da Fabrizio Romano. L’ex Juventus volerà negli states con un prestito di sei mesi e un’opzione per un contratto di due anni in base al rendimento di questa seconda parte di stagione. Su di lui era forte l’interesse anche del Flamengo, ma Costa ha optato per il club americano ed è ora pronto a raggiungere la California entro domenica, per firmare i documenti e unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra. Leggi su rompipallone (Di giovedì 3 febbraio 2022) È già ai titoli di coda l’avventura di Douglas Costa con il Gremio. Il brasiliano infatti èa firmare con i Los Angeles Galaxy, in accordo con quanto riportato da Fabrizio Romano.volerà negli states con un prestito di sei mesi e un’opzione per un contratto di due anni in base al rendimento di questa seconda parte di stagione. Su di lui era forte l’interesse anche del Flamengo, ma Costa ha optato per il club americano ed è oraa raggiungere la California entro domenica, per firmare i documenti e unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra.

