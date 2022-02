La Soel Benevento vince ancora: Basket Stabia ko 48-35 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Difesa di ferro, lucidità in attacco e grande carattere. E’ grazie a questi fattori che la Soel Benevento ha superato anche il Basket Stabia 48-35 ottenendo la seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie B. Le sannite hanno replicato la prestazione sfoderata con la Pallacanestro Partenope indirizzando la gara sui binari giusti nel primo quarto (17-10), mantenendo le distanze nel secondo (28-18) e assestando il colpo da ko nel terzo (41-23). Nell’ultimo periodo, grazie al tesoretto maturato, le atlete guidate da coach Giulio Musco si sono limitate a gestire le preziose energie che torneranno utili sabato contro Potenza, nel terzo impegno casalingo consecutivo di questa delicata fase del campionato. Al termine del match con Stabia Sharon ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Difesa di ferro, lucidità in attacco e grande carattere. E’ grazie a questi fattori che laha superato anche il48-35 ottenendo la seconda vittoria consecutiva nel campionato di serie B. Le sannite hanno replicato la prestazione sfoderata con la Pallacanestro Partenope indirizzando la gara sui binari giusti nel primo quarto (17-10), mantenendo le distanze nel secondo (28-18) e assestando il colpo da ko nel terzo (41-23). Nell’ultimo periodo, grazie al tesoretto maturato, le atlete guidate da coach Giulio Musco si sono limitate a gestire le preziose energie che torneranno utili sabato contro Potenza, nel terzo impegno casalingo consecutivo di questa delicata fase del campionato. Al termine del match conSharon ...

