Jackie Chan: prende parte alle Olimpiadi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Jackie Chan appare di buon umore mentre viene accolto dai fan. partecipa alla staffetta della torcia delle Olimpiadi invernali alla Grande Muraglia di Pechino. Jackie Chan a Pechino L'Attore, 67 anni, ha tenuto con orgoglio la torcia olimpica nel secondo giorno della staffetta a cui hanno partecipato anche diversi medagliati olimpici cinesi. Parlando con un gruppo di giornalisti all'evento, Jackie ha detto: "Mi sono svegliato alle 4 del mattino. Questa è la mia quarta Olimpiade. Sono molto contento. Ho anche freddo!' Jackie Chan: presso la Grande Muraglia cinese Alla periferia di Pechino, il percorso, che apre i Giochi Olimpici, quest'anno è stato ridotto a tre giorni a causa del Covid-19.

