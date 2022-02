Ironia social sull’assenza di Argentero a Sanremo | lui sbotta | “Ma v*****lo”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Un messaggio satirico in merito all’assenza di Lucaal Festival di2022 – sembra a causa della scomparsa del suocero – ha scatenato l’ira dell’attore, che ha scritto un messaggio al vetriolo. Luca: il lutto All’ultimo minuto Lucasi sarebbe visto costretto a dare forfait al Festival dia causa di un lutto subìto dalla moglie, Cristina Marino, che in queste ore avrebbe perso – stando a quanto riporta Il Messaggero – suo padre. Per il momento l’attore e sua moglie non hanno confermato l’indiscrezione ma suiha replicato contro una pagina satirica che ha insinuato che la sua assenza al festival a causa di un lutto fosse soltanto “una scusa”. “Ma vaff***lo”, ha scritto l’attore tra i commenti al messaggio ...

Advertising

TgLa7 : L'ironia social sul #Mattarella bis. La gallery sul nostro sito ?? #maratonamentana - thegroceryline : se perculava gli omofobi perché 'i commenti indignati sui social' venivano da membri della comunità lgbt+? sono sta… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #ErmalMeta e #FabrizioMoro, separati alla nascita? L'ironia sui social. #Sanremo2022 - BinaryOptionEU : RT '#ErmalMeta e #FabrizioMoro, separati alla nascita? L'ironia sui social. #Sanremo2022 - _RayPurchase_ : “L’ironia dei social” … ma fallite -

Ultime Notizie dalla rete : Ironia social

La Provincia di Cremona e Crema

Ma se quasi tutti hanno colto l', c'è chi non l'ha presa bene, reagendo anche in modo ... nel brano 'Pandemia ora che vai via' si è chiesto cosa sarà degli scienziati protagonisti die ...... fin da subito, divide i, tanto da far diventare #CheccoZalone hashtag di tendenza in Italia. L'continua quando viene trovata la scarpa di Oreste. Numero 48. E di nuovosu questa ...Ma se quasi tutti hanno colto l'ironia, c'è chi non l'ha presa bene ... nel brano 'Pandemia ora che vai via' si è chiesto cosa sarà degli scienziati protagonisti di social e media quando calerà ...Questo il pensiero macabro scritto e pubblicato sui social da Tyrese Gibson che poi prosegue con un’altra serie di pensieri dedicati al suo nuovo lavoro discografico. Ma l’attenzione, ovviamente, va ...