I look di Sanremo, i voti della seconda serata (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come se la sono cavata nella seconda serata gli artisti nella scelta dei look di Sanremo? Scopriamolo con l’aiuto della nostra esperta Monica Micò, consulente d’immagine. Iva Zanicchi, voto:7 Non sorprende, la sua presenza è grande ma il look è proprio alla IVA Zanicchi! Avrei colorato un po’ piuttosto che la lunga tunica nera. Sangiovanni, voto: 7 Torna il rosa anche nella seconda serata, look fresco e simpatico. Lorena Cesarini Nonostante sia un capolavoro di cristalli l’abito è un po’ troppo chiaro per la bellissima Lorena, molto in dubbio sulle scelte del beauty soprattutto con il secondo look con tigre annessa, rossetto fucsia fuori palette. Alla sua personalità darei 9, il secondo ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Come se la sono cavata nellagli artisti nella scelta deidi? Scopriamolo con l’aiutonostra esperta Monica Micò, consulente d’immagine. Iva Zanicchi, voto:7 Non sorprende, la sua presenza è grande ma ilè proprio alla IVA Zanicchi! Avrei colorato un po’ piuttosto che la lunga tunica nera. Sangiovanni, voto: 7 Torna il rosa anche nellafresco e simpatico. Lorena Cesarini Nonostante sia un capolavoro di cristalli l’abito è un po’ troppo chiaro per la bellissima Lorena, molto in dubbio sulle scelte del beauty soprattutto con il secondocon tigre annessa, rossetto fucsia fuori palette. Alla sua personalità darei 9, il secondo ...

LoredanaBerte : Al mio secondo Sanremo, nel 1988, mi presentai con un brano molto pop “IO” con un look tricolore per omaggiare la d… - team_world : RT se questo sarà anche il tuo look per tutta la settimana visto che l’unica cosa che vedrai è Sanremo ??… - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Sanremo2022 Per la quarta volta sul palco di #Sanremo Le #Vibrazioni Tantissimo Voto: 6 Look: 6 La band ricorda S… - infoitcultura : Sanremo 2022, le pagelle ai look della seconda serata: “Ma è la Rettore o Crudelia Demon?” - infoitcultura : Sanremo 2022, le pagelle dei look. Orietta Berti rose e spine senza voto, Maneskin glam rock 10. Ornella Muti -