GF Vip | fuori dalla Casa urla contro Soleil Sorge “Sei una…” | la reazione di Manila Nazzaro

(Di giovedì 3 febbraio 2022)continua a stare al centro delle polemiche sia dentro lache. Dopo essere stata battuta al televoto“rivale” Delia Duran, si è ritrovatagran parte dei concorrenti. Come se non bastasse, nelle ultime ore, l’influencer italo-americana è stata offesa anche da voci provenienti dal didell’appartamento di Cinecittà. Come … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

gli scontri tra alcune delle personalità più forti della sesta edizione del Grande Fratello e ... Lui invece dice che l'ho detto io per prima, ma che anche lui voleva dirmelo ma da qui. Ma io ... Manuel Bortuzzo, Ora che è fuori, ha rilasciato delle dichiarazioni a Casa Chi, in cui ha parlato anche di Soleil Sorge. Gf Vip Soleil Sorgè: sempre più sola nella Casa Nonostante il recente riavvicinamento con Jessica, Soleil sta perdendo sempre più consensi dentro la Casa e fuori. I punti fermi nel percorso di Soleil ...