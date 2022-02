Federer e Nadal in doppio insieme | la promessa per la Laver Cup

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Rogere Rafahanno confermato che saranno a Londra con il Team Europa per la quinta edizione dellaCup, in programma alla O2 dal 23 al 25 settembre., ancora assente dopo la ...

WeAreTennisITA : Federer e Nadal tornano insieme nella stessa parte del campo ?? La #LaverCup ha annunciato che Rafael Nadal e Roge… - Eurosport_IT : Notizie che ci migliorano la giornata: Fedal di nuovo insieme ???? #Fedal | #LaverCup | #Nadal | #Federer - Eurosport_IT : Quanto abbiamo da imparare da questi due? ?? C’è chi sta piangendo e chi mente ?? #Fedal | #Nadal | #Federer |… - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Rafa Nadal fa sognare i tifosi: il doppio con Roger Federer è possibile - esport3 : ?? Una parella de luxe per a la #LaverCup -

Ultime Notizie dalla rete : Federer Nadal

Rogere Rafaelhanno annunciato la loro presenza alla prossima Laver Cup, che si terra nell'autunno di quest'anno. La sfida tra Team Europe e Team World avr luogo a Londra dal 23 al 25 ...Un'occasione indimenticabile per tutti i tifosi che hanno assistito a una partita finora unica, perchénon hanno mai giocato altri doppi insieme, né prima né dopo. Peraltro, hanno ...Roger Federer e Rafa Nadal hanno confermato che saranno a Londra con il Team Europa per la quinta edizione della Laver Cup, in programma alla O2 dal 23 al 25 settembre. Federer, ancora assente ...Il tennista francese elogia Nadal e spiega: "Al Roland Garros può batterlo solo ... Finche è sul circuito, e tanto più quando non ci sono Federer o Djokovic, come è stato in Australia, è sempre lui il ...