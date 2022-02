Emma Marrone porta a Sanremo 2022 il femminismo | ma la classifica non la premia

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 3 febbraio 2022)quest’anno al Festival hato la canzone “Ogni volta è così” facendosi accompagnare dalla sua collega Francesca Michelin come direttore d’orchestra. Il testo racconta la percezione che gli altri hanno delle donne “sante o puttane”, incastrate dentro relazioni complicate. L’ex vincitrice di Amici ha così commentato il testo: “Sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. Molti amici stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il messaggio è per tutti“. Il gesto femminista sul palco dell’Ariston Ieri sera la cantante, già vincitrice dell’edizione 2012 di, ha accompagnato la sua performance con il simbolo della vagina che ha indicato con unendo pollici e indici. Il gesto ha radici storiche molto ...