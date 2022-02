Advertising

orizzontescuola : Covid, Finlandia: dal 14 febbraio via a tutte le restrizioni. Green pass già abolito dal 20 gennaio - rcarangelo : RT @lindipende: ???? La #Finlandia prevede di rimuovere gradualmente le principali #restrizioni dovute alla #pandemia da Covid-19 a partire d… - lindipende : ???? La #Finlandia prevede di rimuovere gradualmente le principali #restrizioni dovute alla #pandemia da Covid-19 a p… - akipopilo : RT @agambella: La Svezia elimina le restrizioni covid dal 9 febbraio, secondo l'Expressen, mentre la Finlandia dal 14 dello stesso mese. Se… - hiboss_hiboss : RT @agambella: La Svezia elimina le restrizioni covid dal 9 febbraio, secondo l'Expressen, mentre la Finlandia dal 14 dello stesso mese. Se… -

...si pone in linea con quanto deciso da altri governi europei che hanno deciso di affrontare la... Norvegia, Svizzera e. Nessun certificato vaccinale sarà più obbligatorio in nessun luogo.La Svezia rimuove praticamente tutte le restrizioni antidal 9 febbraio. 'E' tempo di riaprire la Svezia, la pandemia non è finita ma è entrata in una ... Larevocherà gradualmente tutte ...Il costo sia per i passeggeri sia per le compagnie aeree del test non poteva più essere giustificato poiché non vi erano prove che proteggesse la popolazione dal Covid-19. Ricerche recenti di Oxera ed ...Alla fine il Vakifbank Istanbul è arrivato al completo, seppur con pochi allenamenti sulle gambe delle giocatrici causa Covid: «Qualcuna ha fatto solo ... Che senso ha farci andare in Finlandia per 50 ...