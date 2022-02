Camera | capigruppo | Transatlantico torna estensione aula per tutto febbraio**

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Il, dopo la pausa del voto sul Quirinale, tornerà ad esseredell'di Montecitorio per garantire il distanziamento. Lo ha stabilito lacon il presidente della Camera, Roberto Fico, e i questori. Ilresterà 'chiuso' perfebbraio e a fine mese verrà fatta una valutazione delle misure in vista di marzo.

Advertising

MPenikas : @Gio2020Gio @IlConteIT @francotaratufo2 @ferrandomau @is_amazon @NapolitanoIda @Elian05376693 @SonoStefanoIT… - buonweekend : @Ale_ToddeM5S “Ho condiviso il metodo inclusivo e trasparente che Conte ha proposto per Quirinale coinvolgendo i c… - Andyesti : “Ho apprezzato e condiviso il metodo inclusivo e trasparente che Giuseppe Conte ha proposto per il Quirinale coinvo… - GraziaM95 : RT @PartitoPlural: Il 28 gennaio avevamo inviato una lettera ai capigruppo di Camera e Senato e ai leader dei grandi partiti, dove chiedeva… - pav_leandro : RT @PartitoPlural: Il 28 gennaio avevamo inviato una lettera ai capigruppo di Camera e Senato e ai leader dei grandi partiti, dove chiedeva… -

Ultime Notizie dalla rete : **Camera capigruppo

Così i parlamentari della Lega Lorenzo Viviani e Giorgio Maria Bergesio,nelle commissioni Agricoltura die Senato.Lo si apprende al termine delladalla presidente de senatoridem Simona Malpezzi. 'Abbiamo chiesto, allineandoci con la, - afferma malpezzi- la presenza della ministra Lamorgese, non ...Il 4 febbraio 2022 verrà allestita la camera ardente in Campidoglio per Monica Vitti ... la Casa del Cinema o un monumento“. “Tutti i capigruppo hanno accolto questa mia proposta che vuole portare all ...Nelle parole del Presidente Mattarella il senso profondo dei principi costituzionali e le indicazioni della strada da percorrere per un Italia più moderna, equa e unita". Così Debora Serracchiani, ...