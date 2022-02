Biden: “Eliminato in Siria il capo dell’Isis” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Militari americani avrebbero “Eliminato dal campo di battaglia” il capo dell’Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lo ha annunciato il Presidente degli Usa, Joe Biden. Il capo del Califfato sarebbe stato colpito nel corso di un’operazione dell’esercito statunitense nel nord della Siria. I soldati americani “sono sani e salvi“, ha precisato Biden, che si rivolgerà alla nazione nelle prossime ore. La nota di Biden sull’operazione in Siria “Ieri sera, sotto la mia guida – recita un comunicato della Casa Bianca facendo riferimento a Biden – le forze militari statunitensi nel nord-ovest della Siria hanno intrapreso con successo un’operazione antiterrorismo per proteggere il popolo americano e i nostri ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) Militari americani avrebbero “dal campo di battaglia” il, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lo ha annunciato il Presidente degli Usa, Joe. Ildel Califfato sarebbe stato colpito nel corso di un’operazione dell’esercito statunitense nel nord della. I soldati americani “sono sani e salvi“, ha precisato, che si rivolgerà alla nazione nelle prossime ore. La nota disull’operazione in“Ieri sera, sotto la mia guida – recita un comunicato della Casa Bianca facendo riferimento a– le forze militari statunitensi nel nord-ovest dellahanno intrapreso con successo un’operazione antiterrorismo per proteggere il popolo americano e i nostri ...

