Alex Belli e Delia Duran è davvero finita? Parla il man: “Si è raffreddato tutto” (Di giovedì 3 febbraio 2022) In questi giorni Alex Belli si è mostrato davvero molto provato sui social dopo che Delia Duran lo ha lasciato in diretta al Grande Fratello VIP 6. davvero inconsolabile tra un evento e l’altro a Sanremo, tra una intervista e l’altra. Ha un cuore spezzato ma chiaramente siamo noi che non riusciamo ad andare oltre e a vedere tutta la sua grande sofferenza. in ogni caso, cuore infranto a parte, ieri Alex Belli in una intervista per Casa Chi ha cercato di fare chiarezza: ha Parlato del suo rapporto con Delia spiegando diverse cose. E non è sembrato poi così turbato dalla possibilità che Delia, vada per la sua strada una volta finito il famoso game… Alex Belli e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) In questi giornisi è mostratomolto provato sui social dopo chelo ha lasciato in diretta al Grande Fratello VIP 6.inconsolabile tra un evento e l’altro a Sanremo, tra una intervista e l’altra. Ha un cuore spezzato ma chiaramente siamo noi che non riusciamo ad andare oltre e a vedere tutta la sua grande sofferenza. in ogni caso, cuore infranto a parte, ieriin una intervista per Casa Chi ha cercato di fare chiarezza: hato del suo rapporto conspiegando diverse cose. E non è sembrato poi così turbato dalla possibilità che, vada per la sua strada una volta finito il famoso game…e ...

