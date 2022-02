A Sanremo 2022 la conduttrice Lorena Cesarini | “Io insultata per la pelle nera”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Aieri le emozioni non sono arrivate solo dal mondo della musica, ma anche dalle parole della co –della seconda serata:. Il monologo diLadidurante la serata ha fatto un lungo e commosso monologo contro il razzismo. Le sue parole forti, dure e schiette hanno molto colpito l’opinione pubblica, tanto che su Twitter milioni di persone hanno condiviso quanto ha detto. L’attrice rivelazione di Suburra, ha raccontato di esser stata colpita dall’odio quando Amadeus ha annunciato la sua partecipazione al Festival, un atteggiamento che l’ha fatta soffrire e riflettere tanto. Ecco le sue parole: “Mi presento, sono, sono nata a Dakar e ...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - AngelGhpc : RT @RaiUno: L’orchestra di #Sanremo2022 omaggia il Maestro Franco #Battiato con uno dei suoi brani più amati. Guarda la clip su RaiPlay ? h… - Bad_Linhat : RT @byoblu: Cantanti a cui non si può chiedere il #greenpass perché sono dati sensibili e siparietti di dubbio gusto per ridicolizzare chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

, 2 febbraio- Ecco le nostre pagelle delle canzoni nella seconda serata del festival Sangiovanni - Il giovane vicentino, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, ci ha fatto ascoltare "...... però a febbraioun pezzo estivo come Duecentomila ore è come bucare la gomma sul rettilineo ... La sua O forse sei tu è probabilmente da inserire nel manuale del concorrente perfetto di: ha ...Attesissimo da tutto il pubblico, Fiorello è arrivato sul palco dell'Ariston a Sanremo 2022, scoppiettante come .... Come suo solito, Fiorello non è mai banale e diverte sempre tutti. Un tecnico di st ...PORTO SANT'ELPIDIO - C’è anche Maria Rita Solfanelli da Porto Sant’Elpidio a Sanremo per pettinare presentatori, cantanti, ospiti della kermesse canora. Con una passione che coltiva fin da 13 anni, un ...