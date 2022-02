Ultime Notizie Roma del 02-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia provvedi normalità covid dalla Francia alla Germania passando per la Norvegia sono diversi paesi che stanno allenando o si apprestano ad allentare nelle misure in Gran Bretagna già dallo scorso XXVII gennaio non c’è più l’obbligo di indossare mascherina il lavoro a distanza non verrà più raccomandato ufficialmente il Green parte sanitario non sarà più necessario per accedere a locali a partecipare grandi raduni in Francia niente più mascherina all’aperto Da oggi revocati anche i limiti di tale dei concerti e gli eventi sportivi mentre il lavoro da casa non è più obbligatorio anche il resto è raccomandato a febbraio la Francia toglierà la maggior parte delle restrizioni introdotte per contenuto della pandemia grazie al nuovo pass vaccinale del primo ministro francese il 16 febbraio prevista anche ...