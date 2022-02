Tumori, l’alimentazione che aiuta chi è in cura con l’immunoterapia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il corpo che si difende da solo, grazie agli “insegnamenti” che riceve da farmaci che fanno lavorare al meglio il sistema difensivo dell’organismo aiutandolo a scatenarsi contro le cellule tumorali. Questo è l’obiettivo, in termini estremamente semplici, dell’immunoterapia, la quarta “gamba” delle cure per il cancro insieme a chirurgia, chemio e radioterapia. Tra le componenti che potrebbero influire positivamente sui risultati di questo trattamento c’è anche il microbiota intestinale, quell’insieme di microrganismi che entrano in gioco in diverse reazioni del corpo umano. Ora una ricerca internazionale, pubblicata addirittura su Science, aggiunge un tassello alle conoscenze su questo tema. Una dieta ricca di fibre può migliorare la risposta terapeutica del tumore all’immunoterapia grazie ai suoi effetti benefici sul microbiota ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il corpo che si difende da solo, grazie agli “insegnamenti” che riceve da farmaci che fanno lavorare al meglio il sistema difensivo dell’organismondolo a scatenarsi contro le cellule tumorali. Questo è l’obiettivo, in termini estremamente semplici, del, la quarta “gamba” delle cure per il cancro insieme a chirurgia, chemio e radioterapia. Tra le componenti che potrebbero influire positivamente sui risultati di questo trattamento c’è anche il microbiota intestinale, quell’insieme di microrganismi che entrano in gioco in diverse reazioni del corpo umano. Ora una ricerca internazionale, pubblicata addirittura su Science, aggiunge un tassello alle conoscenze su questo tema. Una dieta ricca di fibre può migliorare la risposta terapeutica del tumore algrazie ai suoi effetti benefici sul microbiota ...

