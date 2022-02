Svolta, cancellata la Dad alle elementari per i vaccinati. La Lega non vota (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questo momento, in Consiglio dei ministri, si sta discutendo di una misura importante che, se confermata dalla volontà collegiale del governo, sarebbe destinata a cambiare in maniera profonda il rapporto Covid-Scuola. Nelle scuole elementari infatti potrebbe essere eliminata la Dad per tutti gli scolari vaccinati e negativi al test Covid. La misura è rilevante perché fino a oggi, a dispetto delle scuole materne, alle elementari i bambini possono essere già immunizzati. E finora malgrado la vaccinazione si è dovuto ricorrere, in maniera massiccia, alla didattica a distanza. Secondo alcune fonti di governo, la Lega starebbe ipotizzando di non partecipare al voto sul provvedimento. In queste settimane il partito guidato da Matteo Salvini si è sempre battuto per evitare possibili "discriminazioni" e ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) In questo momento, in Consiglio dei ministri, si sta discutendo di una misura importante che, se confermata dalla volontà collegiale del governo, sarebbe destinata a cambiare in maniera profonda il rapporto Covid-Scuola. Nelle scuoleinfatti potrebbe essere eliminata la Dad per tutti gli scolarie negativi al test Covid. La misura è rilevante perché fino a oggi, a dispetto delle scuole materne,i bambini possono essere già immunizzati. E finora malgrado la vaccinazione si è dovuto ricorrere, in maniera massiccia, alla didattica a distanza. Secondo alcune fonti di governo, lastarebbe ipotizzando di non partecipare al voto sul provvedimento. In queste settimane il partito guidato da Matteo Salvini si è sempre battuto per evitare possibili "discriminazioni" e ...

