Stadi al 100%, ma soltanto a fine febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sabato finisce l'autolimitazione a 5.000 tifosi ma torna la capienza al 50%: durerà almeno un mese. Ben diversamente dal resto d'Europa Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sabato finisce l'autolimitazione a 5.000 tifosi ma torna la capienza al 50%: durerà almeno un mese. Ben diversamente dal resto d'Europa

Advertising

MarcoBellinazzo : Il calcio di vertice non fa pena, come dice Scaroni. E, aggiungo, spesso fa poco per rendersi credibile. Ma questa… - stebellentani : Capisco che non li frequentiate, ma guardate che i teatri sono tornati alla piena capacità da un bel po', è inutile… - italy983 : RT @stebellentani: Capisco che non li frequentiate, ma guardate che i teatri sono tornati alla piena capacità da un bel po', è inutile che… - AntonellaCrima2 : RT @frankneapolitan: Penso al limite di 5mila spettatori imposto negli stadi di calcio italiani (all’aperto) che in effetti al Penzo di Ven… - TolliVincenzo : RT @frankneapolitan: Penso al limite di 5mila spettatori imposto negli stadi di calcio italiani (all’aperto) che in effetti al Penzo di Ven… -