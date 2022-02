Sanremo | “La Rappresentante di Lista” alza il pugno chiuso e si fa criticare pure dall’Anpi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’unico che sembra averla presa con favore è il segretario del Partito della Rifondazione comunista – Sinistra europea, Maurizio Acerbo. Per il resto, il duo “Ladi”, che ha concluso la propria esibizione ando il, ha raccolto critiche trasversali, riuscendo nell’impresa di mettere d’accordo, per esempio, l’Anpi e Marcello Veneziani. Il segretario del Prc entusiasta: li paragona a Mandela «Noi che non abbiamo mai smesso di salutare così non possiamo che apprezzare», ha detto Acerbo, per il quale «la vera sinistra, da Sanders a Corbyn, saluta a, Letta no». «Anche Nelson Mandela quando uscì dal carcere salutò colil suo popolo in festa», ha aggiunto ...