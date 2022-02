Sanremo 2022, scaletta seconda serata: ospiti e cantanti in ordine di esibizione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mercoledì 2 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, la seconda serata di Sanremo 2022. In scaletta ci sono 13 dei 25 cantanti in gara e, al termine della gara, verrà stilata la prima classifica provvisoria. Tanti anche gli ospiti attesi sul palco... Leggi su today (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Mercoledì 2 febbraio, alle 20.30 su Raiuno, ladi. Inci sono 13 dei 25in gara e, al termine della gara, verrà stilata la prima classifica provvisoria. Tanti anche gliattesi sul palco...

Advertising

SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @michele_bravi ?? #InvernoDeiFiori L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Newsic1 : SANREMO 2022: ieri un grande successo, oggi altre 13 canzoni - MattiaMauri : RT @HoaraBorselli: #Sanremo 2022, “nessun obbligo di vaccino per i cantanti in gara”. Avete ben capito. Ci sono pensionati non vaccinati ch… -