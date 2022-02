Sanremo 2022, “il termometro di Fiorello ha segnato rosso, non poteva entrare all’Ariston”: il tweet di Selvaggia Lucarelli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo settimane, anzi mesi, di dubbi sulla presenza o meno di Rosario Fiorello al Festival di Sanremo 2022, il mattatore siciliano si è presentato al Teatro Ariston. E lo ha fatto in un modo tutto suo, com’era facile immaginarsi. “Ciao Ama, sai chi sono? Il tuo ex amico Rosario Fiorello, quello dell’anno scorso e dell’anno prima”, recitava il primo biglietto che Amadeus ha letto in diretta. Poi ha continuato: “Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa ma tu non me lo hai permesso, quindi voltati e guarda le scale”. Amadeus si è girato ma non c’era nessuno. “Fai partire una base incalzante e ora presentami come solo tu non sai fare”. Ecco il comico siciliano fuori dall’Ariston con occhiali neri, mascherina nera e un termometro a infrarossi. Dopo averlo puntato su di sé, si è accesa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo settimane, anzi mesi, di dubbi sulla presenza o meno di Rosarioal Festival di, il mattatore siciliano si è presentato al Teatro Ariston. E lo ha fatto in un modo tutto suo, com’era facile immaginarsi. “Ciao Ama, sai chi sono? Il tuo ex amico Rosario, quello dell’anno scorso e dell’anno prima”, recitava il primo biglietto che Amadeus ha letto in diretta. Poi ha continuato: “Quest’anno ti avrei visto volentieri da casa ma tu non me lo hai permesso, quindi voltati e guarda le scale”. Amadeus si è girato ma non c’era nessuno. “Fai partire una base incalzante e ora presentami come solo tu non sai fare”. Ecco il comico siciliano fuori dcon occhiali neri, mascherina nera e una infrarossi. Dopo averlo puntato su di sé, si è accesa la ...

