Rally | Rosario Triolo | “Per ora non c’è nessuno al livello dei due Séb Toyota non ha più la superiorità delle ultime due stagioni”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rally Rosario

Sky Sport

diScelsi 26/01/2022, 18:37 L'Italia è nota nel mondo anche per le sue auto da sogno e per la ...1975 e nel 1976 questa vettura mise in cassa il titolo costruttori del Campionato del MondoLe telecronache della stagione saranno affidate a Lucio Rizzica eTriolo , che saranno affiancati da voci tecniche del mondo del. A Montcarlo debuttano Dario D'Esposito e Tobia ...Argentina’s tentative agreement with the International Monetary Fund suffered an early setback Monday when the ruling coalition’s leader in the lower house resigned in protest over the deal announced ...Argentina’s tentative agreement with the International Monetary Fund suffered an early setback Monday when the ruling coalition’s leader in the lower house resigned in protest over the deal announced ...