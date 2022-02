Ovunque sarai: testo e significato della canzone di Irama a Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Irama torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con il brano Ovunque sarai. Dopo la sfortunata partecipazione dello scorso anno, che l’ha visto contrarre il Covid-19 durante la kermesse musicale, porta sul palco dell’Ariston una canzone diversa dalle precedenti. Scopriamo il testo e il significato. Ovunque sarai: il testo della canzone di Irama a Sanremo 2022 Se sarai vento canterai Se sarai acqua brillerai Se sarai ciò che sarò E se sarai tempo ti aspetterò per sempre Se sarai luce scalderai Se sarai luna ti vedrò E ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022)torna in gara al Festival dicon il brano. Dopo la sfortunata partecipazione dello scorso anno, che l’ha visto contrarre il Covid-19 durante la kermesse musicale, porta sul palco dell’Ariston unadiversa dalle precedenti. Scopriamo ile il: ildiSevento canterai Seacqua brillerai Seciò che sarò E setempo ti aspetterò per sempre Seluce scalderai Seluna ti vedrò E ...

