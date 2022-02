Olimpiadi 2022 | pattinaggio di velocità | dove vedere la partenza femminile

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio si disputerà lain lineadidialleinvernali. Tra le protagoniste della prova ci sarà anche la nostra Francesca Lollobrigida, in forma smagliante agli ultimi Campionati Europei di Heerenveen,ha conquistato due medaglie di bronzo nei 3.000 e 1.500 metri. Risultati che possono essere definiti come la ciliegina sulla torta di una stagione da record per l’atleta romana, pronipote della celebre attrice Gina Lollobrigida. Ai due bronzi vinti agli Europei in Olanda, si vanno ad aggiungere infatti i due ori in Coppa del Mondo a Calgary e un altro bronzo in Polonia. Francesca dunque non si nasconde più: c’è anche lei tra le atlete che ambiscono a una medaglia pesante ai prossimi Giochi Olimpici ...