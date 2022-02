La principessa Charlene sfigurata? Voci su un intervento di chirurgia estetica… (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Finche non salterà fuori la verità, le Voci si rincorreranno. La storia della principessa triste Charlene di Monaco appassiona tutti anche fuori dai confini del principato. Lei è letteralmente sparita e a ricordarla restano le immagini malinconiche dei suoi bambini Jacques e Gabriella che agli eventi mondani si presentano con papà Alberto. Dove sarà la mamma? Quando tornerà a palazzo? Quale sarà la verità sul suo allontanamento? Perché si trova in clinica. L’ultima ipotesi parla di un intervento di chirurgia estetica mal riuscito… Secondo il gossip spagnolo, la principessa Charlene di ritorno dal Sudafrica avrebbe fatto tappa a Dubai per un intervento di chirurgia estetica al viso. Ma il deludente risultato l’avrebbe costretta a ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Finche non salterà fuori la verità, lesi rincorreranno. La storia dellatristedi Monaco appassiona tutti anche fuori dai confini del principato. Lei è letteralmente sparita e a ricordarla restano le immagini malinconiche dei suoi bambini Jacques e Gabriella che agli eventi mondani si presentano con papà Alberto. Dove sarà la mamma? Quando tornerà a palazzo? Quale sarà la verità sul suo allontanamento? Perché si trova in clinica. L’ultima ipotesi parla di undiestetica mal riuscito… Secondo il gossip spagnolo, ladi ritorno dal Sudafrica avrebbe fatto tappa a Dubai per undiestetica al viso. Ma il deludente risultato l’avrebbe costretta a ...

Advertising

VanityFairIt : L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per q… - VanityFairIt : L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per q… - VanityFairIt : L'ultimo gossip arriva dalla Spagna: la principessa sarebbe stata operata a Dubai con risultati imprevisti. E per q… - SaCharlieFlo : Charlene di Monaco, 'che problemi ha la moglie di Alberto'. L'ultima atroce indiscrezione sulla malattia - Il Tempo - infoitcultura : Charlene di Monaco, chi è l’uomo misterioso che si accompagna alla Principessa? -