Green pass obbligatorio over 50 | prime multe a Napoli | «Ma la piattaforma va in tilt»

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - Adnkronos : #Danimarca elimina #greenpass e mascherina da oggi. - HuffPostItalia : Sacerdote senza green pass si barrica nell'ufficio postale - MonicaVeloce : RT @GIORGIOMALAVOL1: Chiunque chieda il Green pass è passibile di denuncia penale. Il Green pass contiene dati sanitari sensibili, pertant… - FantuzziF : RT @BarbaraRaval: #LaSpezia, Don Piero Corsi si barrica alle Poste per protestare contro il Green pass. Sono intervenuti i Carabinieri. Ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Da ieri in Italia sono in vigore nuove restrizioni per non vaccinati e sono previsti più controlli per chi, vaccinato, è in possesso di. Non solo, nonostante le richieste delle Regioni di semplificare le procedure almeno lì, la scuola resta un luogo kafkiano in cui la burocrazia sta di fatto impedendo a migliaia di studenti ...Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la durata illimitata delper chi ha tre dosi e nuove regole per la gestione dei casi di positività tra gli studenti. Si pensa alla dad solo per i non vaccinati. Ma la Lega chiede di evitare discriminazioni. Nell'...4-quinquies, anche questo introdotto dall’art. 1 per integrare il decreto Aprile, estende di conseguenza l’impiego del green pass rafforzato sui luoghi di lavoro. Pertanto, a far data dal 15 febbraio ...Migliaia di sardi che hanno ricevuto nei giorni scorsi la terza dose del vaccino anti Covid non sono riusciti ancora ad ottenere il super green pass, necessario da oggi per accedere a banche, uffici ...