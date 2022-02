Giacomo Urtis e il suo sogno su Alex Belli | “Mi faccio andare bene anche Delia”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildiriguarda proprio l’attore: “Miha fatto un appello all’attore. Il chirurgo estetico, ospite di Giada Di Miceli, nel programma di Radio Radio ‘Non Succederà Più‘, ha confessato che vorrebbe ‘ballare il Tuca Tuca’ con l’attore di CentoVetrine. Ecco cosa ha detto il chirurgo estetico a questo proposito, nel suo discorso, riportato da Biccy: “Il discorso è che quando una coppia è aperta e fanno partecipare altre persone come in questo caso è successo con Soleil, succede che se si gioca, se è un gioco va tutto, ma se poi subentrano dei ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Giacomo Urtis con Valeria Marini, Valeria Pasciuti, Joss Planets e Andrea Cas… - SPYit_official : Giacomo Urtis ed Alex Belli hanno fatto sesso? La risposta del chirurgo che spiazza… #gfvip #giacomourtis… - used2Bsurrender : adesso qualcuno mi spiega perché rosario muniz mi ha taggato in un post insieme a nick cerioni l’ account di drag race e giacomo urtis - zazoomblog : Giacomo Urtis confessa se è stato con Alex Belli: “Mi faccio andare bene anche Delia” - #Giacomo #Urtis #confessa… - ParliamoDiNews : Giacomo Urtis confessa se è stato con Alex Belli e Delia #giacomo #urtis #confessa #alex #belli #delia -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

Leggi anche La rivelazione diParole che hanno provocato la dura reazione di Lulù : "Ma che c'entra. Con te non si può parlare. Non fai parlare le persone, parli in continuazione. Devi ...A dire la sua sulla discussa coppia del reality show di Alfonso Signorini ci ha pensato l'ex gieffino, che ha confessato se anche lui è stato insieme all'attore. La confessione di ...Il sogno di Giacomo Urtis riguarda proprio l’attore Alex Belli: “Mi faccio andare bene anche Delia” Giacomo Urtis ha fatto un appello all’attore Alex Belli. Il chirurgo es ...Giacomo Urtis: sesso con Alex Belli? Giacomo Urtis ha confessato di avere un debole per Alex Belli, soprattutto dopo aver scoperto che con Delia Duran erano una coppia aperta; ecco le parole del ...