Emma | il testo della canzone “Ogni Volta E’ Così” in gara al Festival Di Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)il: a distanza di 10 anni dalla vittoria con “Non è l’inferno”,ritorna inalDi. Il brano sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio. Il 45 giri è disponibile anche, in edizione limitata, in un’esclusiva versione autografata per Amazon.con la direzione d’orchestra di Francesca Michielin aper il brano “E’” Una nuova sfida per, che dopo aver co-condotto ildi...