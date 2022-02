Durata Green Pass indefinita dopo il booster, niente DAD e restrizioni ai vaccinati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Entrata in vigore delle nuove misure Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, anche se per quanto riguarda scuola e ... Leggi su pmi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Entrata in vigore delle nuove misure Le nuove misure dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, anche se per quanto riguarda scuola e ...

Advertising

AndreaVenanzoni : In molti esulteranno all'idea di avere un green pass di durata illimitata, senza rendersi conto che l'unica cosa ve… - GiovaQuez : Recap nuovo DL - Green Pass: per chi ha ricevuto il booster o è risultato positivo e poi guarito dopo completamento… - Tg3web : C'è la fine della didattica a distanza per gli studenti vaccinati, tra le misure all'esame del Consiglio dei minist… - chiara_ruggia : RT @giubileif: Leggo commenti di persone soddisfatte perché per i vaccinati con terza dose il green pass avrà durata “illimitata”. Non c’è… - Scontrosadrya : RT @vitalbaa: Pare che la scadenza del Green Pass sarà illimitata, poiché non si sa se e quando servirà la 4' dose. Questa è la scadenza '… -