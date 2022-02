Don Paolo Romeo | parroco no vax morto a 51 anni | contestava l' origine dei vaccini

Advertising

Contestava l'origine dei vaccini sostenendo la bufala, più volte smentita, dell'utilizzo di cellule derivate da feti abortiti per realizzare i sieri. Un sacerdote di Genova no vax, Romeo, parroco dell'abbazia di Santo Stefano, è morto per le complicanze del Covid a 51 anni dopo un mese di ricovero in ospedale. Ultra conservatore era convinto della scelta, a suo dire