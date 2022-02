Da Matteo Berrettini ai Maneskin | i look maschili della prima serata di Sanremo 2022

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il Festival diha ufficialmente preso il via. Ladi martedì 1° febbraio ha accolto sul palco i primi dodici concorrenti in gara, oltre che tantissimi ospiti e una preziosa co-conduttrice che arriva dal mondo del cinema. Amadeus ha voluto dare una marcia in più allad’inaugurazione di, chiamando … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : MATTEO BERRETTINI DOPO MAHMOOD E BLANCO IL MIO CUORE NON REGGE #Sanremo2022 - trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - MarioManca : Ma Matteo Berrettini È ILLEGALE. #Sanremo2022 - sissiago : RT @capulliarianna: A margine, vorrei anche sottolineare che Matteo Berrettini ha dovuto ricordare a Amadeus che Ajla Tomljanovic la vede d… - eliparkerwife : RT @trustinvibes_: PRIMA I MÅNESKIN, POI BLANCO E MAHMOOD E ADESSO MATTEO BERRETTINI MA MI VOLETE MORTA #Sanremo2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Berrettini

Il picco delle interazioni social (17,8 mila) si è registrato alle 22.46 quando sul palco dell'Ariston è apparsoGrandi applausi anche per il numero 6 nel ranking mondiale Atp,: 'Non hai sentito il mio battito cardiaco: grazie a tutti, questo è palcoscenico diverso per me, non ho la racchetta,...Amadeus supera se stesso. La prima di Sanremo 72 registra quasi undici milioni di spettatori su Rai1. Con esattezza, sono stati 10 milioni ...Nel 1981 Marco Lucchinelli vince il Mondiale 500 dominandolo, con 5 vittorie, diventa un mito e va a Sanremo 1982 a cantare “Stella fortuna” ...