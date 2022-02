Crotone | nominata la nuova Giunta Comunale che si compone di nove Assessori cinque uomini | quattro donne Il Sindaco Voce | “mi aspetto che ciascuno | nella Giunta e nel Consiglio | assuma questo momento come una nuova sfida per l’amministrazione”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022)nel calcio, quando la squadra non raccoglie i giusti risultati va cambiata, anche in politica avviene la stessa cosa. Dopo sedici mesi dall’insediamento, e con qualche assessore già cambiato lungopercorso, ilVincenzoha deciso di azzerare l’interae nominarne un’altra. Non è stato un totale cambio di, alcuni sono stati riconfermati, per l’esattezza, un ritorno quale l’avv. Sandro Cretella (Vicecon delega Affari Generali, Personale, Organizzazione Amministrativa, Avvocatura, Comunicazione e Informazione Istituzionale), e due “new entry”: la dott.ssa Maria Bruni (Programmazione comunitaria, Programmi Complessi, Transizione Ecologica ed Energetica, Turismo) e l’avv. ...

