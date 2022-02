Covid, terminato il cdm. Draghi: “L’Italia sarà più aperta”. No a restrizioni per vaccinati anche in zona rossa, Super Green Pass senza scadenza, più scuola in presenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il premier in apertura del consiglio dei ministri: «Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, nelle prossime settimane altri provvedimenti». La Lega non avrebbe partecipato al voto Leggi su lastampa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il premier in apertura del consiglio dei ministri: «Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, nelle prossime settimane altri provvedimenti». La Lega non avrebbe partecipato al voto

Conferenza stampa Speranza-Bianchi, diretta video/ Regole scuola e durata Green Pass l'orario non è previsto in quanto i ministri inizieranno a parlare con i giornalisti non appena il Consiglio dei Ministri sarà terminato. Sul tavolo le novità importanti dal Decreto Covid da poco ...

Tutti i Paesi europei che hanno allentato le restrizioni, nonostante Omicron Dalla Danimarca alla Francia, passando per la Norvegia e la Spagna, ecco tutti i Paesi europei in cui gradualmente stanno cadendo le restrizioni anti ...

