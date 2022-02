“Come fate a dirlo?!”: Alessandro Basciano senza parole, tutta “colpa” di Gianluca Costantino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alessandro Basciano parla con le compagne dei nuovi arrivati al GF Vip: le loro reazioni lo lasciano profondamente incredulo. Alessandro Basciano (fonte youtube)Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni, cova una curiosità irresistibile: da pochi giorni sono entrati in gara due uomini dalla bellezza non comune, eppure per ora nessuna donna in caso sembra filarseli di striscio. Si tratta di Gianluca Costantino, grande amico di Alessandro, e Antonio Medugno, giovane modello napoletano. Alessandro, in una parentesi di confidenze con Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, ha voluto approfondire i motivi per cui le due new-entry vengono sistematicamente ignorate. “Ho parlato con le donne e tutte mi dicono che non ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 2 febbraio 2022)parla con le compagne dei nuovi arrivati al GF Vip: le loro reazioni lo lasciano profondamente incredulo.(fonte youtube), fidanzato di Sophie Codegoni, cova una curiosità irresistibile: da pochi giorni sono entrati in gara due uomini dalla bellezza non comune, eppure per ora nessuna donna in caso sembra filarseli di striscio. Si tratta di, grande amico di, e Antonio Medugno, giovane modello napoletano., in una parentesi di confidenze con Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, ha voluto approfondire i motivi per cui le due new-entry vengono sistematicamente ignorate. “Ho parlato con le donne e tutte mi dicono che non ...

Advertising

borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - Stefaniaangels2 : Ho le mestruazioni,che fate riciclate di nuovo...? Per guadagnare e dare falsi risultati...? Non vi sono bastate le… - F3d3ricaaa : Ma come fate a scandalizzarvi per una sottile allusione al pisell0 #jeru - oknowordss : Raga fate come me, leggete qualcosa che non vi piace ? Bloccate la persona?? Io non sto leggendo nessuna lamentale a… - consumeyou_ : comunque evitate di farvi i cani con caratteri importanti se non sapete come gestirli e soprattutto non vi affidate… -