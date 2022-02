Cittadini-scienziati a caccia di onde gravitazionali: le indagini di Virgo diventano partecipative (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ego Virgo e Unversità di Pisa lanciano una piattaforma online aperta a tutti che consente di contribuire nell'analisi dei dati che arrivano dall'Universo e che l'interferometro di Cascina riesce a rilevare Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Egoe Unversità di Pisa lanciano una piattaforma online aperta a tutti che consente di contribuire nell'analisi dei dati che arrivano dall'Universo e che l'interferometro di Cascina riesce a rilevare

