Checco Zalone, quando rifiutò Sanremo: "Dovrebbero darmi soldi pubblici" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Checco Zalone si è rifiutato più volte di prendere parte al Festival di Sanremo e in passato ha anche spiegato che cosa si cela dietro a questa sua decisione. Un libro di Gianni Canova intitolato "Qui chi? Di cosa ridiamo quando ridiamo di Checco Zalone" svela molti segreti relativi al celebre comico pugliese, compreso il motivo per cui la star di Quo vado? ha deciso di non prendere parte al Festival di Sanremo negli scorsi anni. Come riporta il libro, la decisione di non partecipare a Sanremo è stata motivata da Zalone con le seguenti parole: "Ora, ad esempio, sono diventato un idolo dei grillini perché avrei dichiarato che non voglio soldi pubblici. Non è proprio così. Io ho detto che non vado a ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 febbraio 2022)si è rifiutato più volte di prendere parte al Festival die in passato ha anche spiegato che cosa si cela dietro a questa sua decisione. Un libro di Gianni Canova intitolato "Qui chi? Di cosa ridiamoridiamo di" svela molti segreti relativi al celebre comico pugliese, compreso il motivo per cui la star di Quo vado? ha deciso di non prendere parte al Festival dinegli scorsi anni. Come riporta il libro, la decisione di non partecipare aè stata motivata dacon le seguenti parole: "Ora, ad esempio, sono diventato un idolo dei grillini perché avrei dichiarato che non voglio. Non è proprio così. Io ho detto che non vado a ...

