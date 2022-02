Cassano | «Al Real io e Ronaldo ci rifiutavamo di pesarci | Capello diventava matto» VIDEO

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “Arriva la mattina. tutti quanto peso. mamma mia… La prima che beccava ero io. “Pesati”. E io: “Ma cosa vuoi da me? Io non mi devo pesare, sono fuori rosa che mi peso a fare? Iniziavo a discutere. Lui passava a. E lui: “No, io non mi peso”. Giustamente, perché Ronnie ogni volta che si pesava il giorno dopo finiva su Marca. Un giorno, due, tre. Allora lui dice “io non voglio pesarmi. Metti i numeri che vuoi”.. “Ti devi pesare!”… “non mi pesooo, non mi pesooo, non mi pesooo…”. Io mi divertivo come un pazzo”. L'articolo ilNapolista.

In diretta nell'ultima puntata della Bobo Tv su Twitch, a cui ha partecipato come ospite anche Ronaldo il Fenomeno, Antonioha svelato alcuni aneddoti sulla loro avventura comune alMadrid con Fabio Capello allenatore... in compagnia di Vieri, Adani, Ventola e, sulla Superlega . L'ex attaccante ha commentato ... Per esempio, adesso ilprende Mbappé a 50 milioni all'anno. Come fa a pagarlo? Servono più soldi.A quel punto è intervenuto Antonio Cassano, ex compagno di Ronaldo ai tempi del Real Madrid, che ha parlato delle numerose donne avute prima del matrimonio: "Meglio che non dico nulla, fino a ...Sono queste le parole di Ronaldo, il Fenomeno, intervenuto alla Bobo TV, appuntamento sulla piattaforma di streaming Twitch, in compagnia di Vieri, Adani, Ventola e Cassano ... Per esempio, adesso il ...