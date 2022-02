Calciomercato Milan, non si molla Botman: nuovo assalto nelle prossime settimane (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Calciomercato Milan: i rossoneri non avrebbero mollato la pista che porta a Botman e nelle prossime settimane tenteranno il nuovo assalto Il Milan non si arrende per Sven Botman, anzi. Come riferisce Tuttosport Maldini e Massara sono pronti a tornare alla carica per il centrale del Lille già nelle prossime settimane. L’obiettivo è regalarlo a Pioli in estate per consentire a Kjaer un recupero tranquillo. Le ultime dichiarazioni del centrale sono state percepite come una forma di apertura. L’alternativa è Bremer del Torino ma l’Inter è avanti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 febbraio 2022): i rossoneri non avrebberoto la pista che porta atenteranno ilIlnon si arrende per Sven, anzi. Come riferisce Tuttosport Maldini e Massara sono pronti a tornare alla carica per il centrale del Lille già. L’obiettivo è regalarlo a Pioli in estate per consentire a Kjaer un recupero tranquillo. Le ultime dichiarazioni del centrale sono state percepite come una forma di apertura. L’alternativa è Bremer del Torino ma l’Inter è avanti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo ...

Milan - Spezia, parla l'arbitro Serra: 'Ecco cosa mi ha detto Ibrahimovic' L'arbitro Marco Serra chiede scusa in Milan - Spezia © LaPresseUn errore piuttosto grave di cui il direttore di gara si rese conto immediatamente, chiedendo scusa, circondato dai giocatori del Milan ...

Calciomercato Milan – Il nuovo attaccante … con l’aiuto della Juve! Pianeta Milan Dumfries: “Nessuna paura del Milan, Hakimi? Punto a Maicon” All'inizio facevo fatica a capire, ma il calcio è sempre uguale ... a prescindere dalla partita". "Chi mi spaventa del Milan? Nessuno. Ma Zlatan Ibrahimovic è un grande, non devo aggiungere nulla, ...

Juventus, idea Kessié in estate se non rinnova col Milan La Juventus è stata la protagonista del Calciomercato invernale ... anche lui in scadenza di contratto a giugno. Il Milan non è riuscito a trovare un'intesa contrattuale con il giocatore.

