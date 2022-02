Bolide - La storia della Lotus Esprit Turbo

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dietro quella linea inconfondibile ancor oggi, un cuneo (slanciatissimo) che vola radente sull'asfalto, ci sono la matita (e il tocco) di Giorgetto Giugiaro. Capace di creare, giusto per rendere l'idea, una silhouette che ha resistito alle angherie del tempo per una trentina d'anni, suppergiù. Già, perché la, che ha visto la luce nel 1972, è rimasta viva fino ai primi 2000. Quella che vedete in gallery, messa alla frusta da Ivan Capelli, è unadel 1989. Turbamenti di rilievo. Un bel periodo, per la Casa di Hethel, all'epoca appena entrata nell'orbita dell'allora colosso General Motors. Al di là di qualche ritocco alla linea, con appendici aerodinamiche leggermente più pronunciate, i maggiori interventi sono avvenuti sottopelle. Non tanto sul telaio la solita trave scatolata alla quale si attaccano i telaietti con le ...

RValdemburg : Bolide La storia dell'Alfa Romeo 164 @quattroruote -

Ultime Notizie dalla rete : Bolide storia

Quattroruote

DIVERTIMENTO ? Con unasu Instagram, una foto e una brevissima clip postati sui social, ... Unda 700 Cv e flat six biturbo, concepito dal marchio tedesco per girare esclusivamente in ...... grande protagonista delladel Catania. Cronaca con tabellino in tempo reale RISULTATO ... Qualche istante più tardi Biondi vede Moro con un filtrante ma c'è il fuori gioco 9'dal limite ...Dietro quella linea inconfondibile ancor oggi, un cuneo (slanciatissimo) che vola radente sull’asfalto, ci sono la matita (e il tocco) di Giorgetto Giugiaro. Capace di creare, giusto per rendere ...Con una storia su Instagram, una foto e una brevissima clip postati sui social, Verstappen ha rivelato il test in terra portoghese, che si è svolto nell'ultimo fine settimana di gennaio. L'olandese ha ...