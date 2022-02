Basic vittima di una rapina a mano armata | la situazione!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Giornata di paura per Toma. Il centrocampista della Lazio è stato aggredito lungo Viale Parioli (Roma Nord) da una persona col volto coperto mentre si stava recando al pranzo con la squadra. Brutta sorpresa che è arrivata proprio nel momento in cuistava scendendo dalla macchina per raggiungere i compagni. Come riportato da calciomercato.com, il malvivente ha puntato una pistola al costato del croato e si è fatto consegnare l’orologio di grande valore del giocatore, per poi scappare in moto. Poco dopo sono giunti sul posto i poliziotti di Villa Glori, già alle prese con le indagini del caso.