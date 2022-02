Barbara D’Urso seda una rissa verbale a Pomeriggio 5 per Alex Belli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Alex Belli riesce a creare scontri e contrasti anche quando non c’è. Questo è accaduto a Pomeriggio 5 in cui la conduttrice Barbara D’Urso si è trovata in grande difficoltà con le sue ospiti che hanno avuto un acceso scontro per lui, il Man del Grande Fratello Vip 6. Ecco cos’è accaduto. Lo scontro su Alex Belli a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ieri ha invitato ancora una volta Stella – in arte Starlight- e l’ex moglie dell’attore, Katarina. Dopo aver scoperto che Stella condivide con la coppia del GF una relazione aperta, Katarina fa un’importante rivelazione a Pomeriggio 5: ha scoperto che quando era sposata con Alex, lui l’ha tradita con Stella. Infatti a quanto pare avevano una ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 2 febbraio 2022)riesce a creare scontri e contrasti anche quando non c’è. Questo è accaduto a5 in cui la conduttricesi è trovata in grande difficoltà con le sue ospiti che hanno avuto un acceso scontro per lui, il Man del Grande Fratello Vip 6. Ecco cos’è accaduto. Lo scontro suieri ha invitato ancora una volta Stella – in arte Starlight- e l’ex moglie dell’attore, Katarina. Dopo aver scoperto che Stella condivide con la coppia del GF una relazione aperta, Katarina fa un’importante rivelazione a5: ha scoperto che quando era sposata con, lui l’ha tradita con Stella. Infatti a quanto pare avevano una ...

